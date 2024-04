Arnau Soldevila acaba novè a la Vertical de Finestrat

detail.info.publicated Redacció Finestrat (Alacant)

Arnau Soldevila va signar la novena posició en la 15a edició del Quilòmetre Vertical Puig Campana, a Finestrat (Alacant), prova de la Copa del Món de la International Skyrunning Federation (ISF). El corredor de la FAM va invertir un temps de 41’09”, en un traçat de 3,6 quilòmetres, un desnivell positiu de 1.020 metres i una jornada molt intensa i marcada per la pluja.

Soldevila, que va ser l’unic andorrà present a la prova alacantina, va arribar a poc menys de tres minuts del guanyador de la prova, Antonio Martínez, amb 38’35”, mentre que la segona posició va ser per a Diego Díaz, amb 38’49”. El tercer lloc va recaure en Guillermo Ramos, que va marcar 39’10”. En categoria femenina, la victòria va ser per a Silvia Lara, que va aturar el crono a 48’48”, la segona posició va ser per a Isabel Calero, amb un temps de 48’50” i va tancar el podi Corinna Ghirardi, amb un crono de 48’50”.