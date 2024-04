La victòria definitiva

El MoraBanc Andorra disposa aquesta tarda al Poliesportiu (18.30 h) de la primera bola de partit per repetir, de manera matemàtica, la presència la temporada vinent a la Lliga Endesa. L’escull per a facturar-ho, però, no és dels que en diríem assequibles. El repte és majúscul: el Barça és el rival el que l’equip tricolor haurà de superar per garantir la permanència. La darrera victòria al Nou Congost de Manresa va significar l’onzè triomf i un pas de gegant per al MoraBanc de cara a la salvació, ja que quan falten quatre jornades, el conjunt tricolor manté un coixí de tres respecte al Rio Breogan que, amb vuit, és l’equip que marca el descens a LEB Or.

Malgrat que el camí sembla força clar, el tècnic Natxo Lezkano no vol ni sentir a parlar d’objectiu complert i vol mantenir la tensió absoluta, tant a l’entorn com al mateix vestidor: “No crec que tinguem la permanència aconseguida virtualment, això no és cert. Tenim els llums d’alarma encesos i, de relaxació, res”. En aquest sentit, l’entrenador del MoraBanc va afegir que “estem amb el mateix estat d’alerta de sempre perquè hem de tenir en compte que si perdem els quatre partits que queden, tindríem moltes paperetes per baixar. Hem de guanyar el Barça perquè juguem a casa i ens hi juguem molt”. En aquest sentit, Lezkano va apuntar que “tenim un repte molt bonic i motivador, i no vull que els jugadors mirin la classificació. Juguem contra el Barça i tindrem el pavelló ple. Què més volem?”. L’entrenador de l’equip andorrà va explicar que veu el grup “en un bon moment i en una bona dinàmica” i va destacar que per superar el conjunt blaugrana “hem de jugar al nostre millor nivell i fer que ells no hi estiguin”. Qualsevol adjectiu pot fer curt per explicar les bondats de l’FC Barcelona, amb una de les rotacions més completes i diferencials d’Europa i immers en la recerca d’un bitllet per a la Final Four: “Serà un partit amb tots els ingredients per gaudir-ne. Tenen una plantilla molt llarga i estan acostumats al ritme de gestionar les dues competicions. Tots els jugadors són d’un altíssim nivell i ni espero que vinguin cansats ni pensant en l’Eurolliga. M’espero el millor Barça possible” va exposar Lezkano.

Per la seva banda, un dels capitans del MoraBanc Andorra, Nacho Llovet, va comentar que l’equip té “la primera oportunitat clara d’arribar a l’objectiu, i ho volem aprofitar juntament amb tota la Bombonera”. L’ala-pivot va subratllar que el Barça “està al mig dels play-offs de l’Eurolliga, però anirem molt errats si ens confiem. Tots els seus jugadors tenen un nivell molt alt, i fins i tot els que no participen o hi participen menys vindran a fer un molt bon partit”. L’equip de Roger Grimau aterra després de disputar i guanyar contra Olympiakos el segon partit dels quarts de final i amb una llista plena de jugadors espectaculars com Ricky Rubio, Parker, Laprovittola, Kalinic, Vesely i un llarg etcètera.

Pel que fa a la infermeria, Tyson Pérez serà dubte al MoraBanc fins al darrer moment. L’ala-pivot pateix una sobrecàrrega a l’adductor esquerra i la seva presència no està gens assegurada.

MoraBanc Andorra contra FC Barcelona