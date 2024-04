L’FC Andorra, convençut de la salvació

Tot i trobar-se ja contra les cordes després de l’insuficient empat a l’Estadi Nacional davant el Racing de Santander, el vestidor de l’FC Andorra encara està convençut de poder salvar, finalment, la situació. L’equip tricolor suma 37 punts i afrontarà el desenllaç de la jornada 37 a tres punts de la salvació, que la marca l’Alcorcón amb 40, que avui rebrà a Santo Domingo l’Eldenc –un altre dels implicats–. La victòria del conjunt madrileny complicaria, encara més, una situació ja prou crítica. Aquesta jornada s’ha de disputar també un Sporting-Vila-real B, Llevant-Cartagena, Valladolid-Osca i Albacete-Eibar. Un altre dels equips que lluiten per sortir del pou, l’Amorebieta, va empatar al Plantío davant el Burgos (2-2), després d’aixecar un 2 a 0 en contra, i suma ara 38 punts, un més que l’Andorra.

Malgrat que només va aconseguir un empat contra el Racing, les darreres sensacions –les molt bones primeres parts contra l’Espanyol i l’equip càntabre– atorguen cert optimisme a l’staff i la plantilla de l’Andorra que no volen, ni de bon tros, treure la bandera blanca de la rendició: “Només puc dir que ens hi deixarem la vida” va exposar el tècnic tricolor Ferran Costa, que va afegir que l’únic que pot fer l’equip és “apujar el nivell cada dia i insistir i insistir. Ho vaig dir l’altre dia, nosaltres juguem el nostre partit, entrenarem i ho farem pensant a millorar, créixer i continuar deixant-nos-hi la vida; jo, la veu, ells, les cames i tot el que tinguem”. Per part seva, el central Diego González va destacar la “convicció que podrem tirar endavant”, tot i reconèixer que “està clar que puntuar contra un equip com el Racing de Santander i que la imatge que hem donat és molt positiva, però ens calia sumar els tres punts per intentar salvar-nos”. Per al jugador tricolor, “l’equip ha fet un pas endavant molt important i la convicció que tenim de poder-ho aconseguir és immensa. Hi hem de creure, seguir en la mateixa línia i créixer cada dia una mica més”. L’FC Andorra estarà molt pendent de la resolució de la jornada i la plantilla tornarà a la feina dilluns a la tarda per començar a preparar la gran final a l’Estadi Nacional de diumenge a les 16.15 h contra l’Albacete.