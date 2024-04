Dani Raya deixa de ser el tècnic del VPC femení

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La temporada que ve Dani Raya ja no alternarà les dues banquetes del VPC Andorra. Decideix fer un pas al costat per deixar de ser l’entrenador de l’equip sènior femení. L’exigent situació del masculí, el possible ascens a la Divisió d’Honor B espanyola i tota la feina que implicarà a partir d’ara i la sensació d’haver tancat un cercle han estat els motius principals que han fet prendre la decisió a un Raya que marxa havent jugat un paper fonamental en el desenvolupament i creixement de la secció femenina del VPC.