Cardelús sortirà de la 10a fila a la graella de Jerez

Els entrenaments d’ahir del Gran Premi d’Espanya al circuit de Jerez van estar marcats per la meteorologia i l’aigua que hi havia sobre l’asfalt de traçat andalús a la primera sessió del dia. A la tarda es va fer amb la pista seca en la pràctica totalitat, tot i que amb la temperatura més baixa de l’habitual i petites clapes d’humitat. En aquestes condicions, Xavi Cardelús va marcar un temps d’1’43.818 que el farà sortir avui des de la 10a fila de la graella, concretament des de la 29a posició. “A la Q1 m’ha faltat un pèl de sort, perquè m’han cancel·lat la millor volta, que encara podia haver estat millor si no m’hagués trobat un pilot en plena traçada” va lamentar Cardelús.