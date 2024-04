Vicky Jiménez, sense opcions, eliminada a la segona ronda de Madrid

detail.info.publicated Redacció Madrid detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El somni de Vicky Jiménez Kasintseva al Mutua Madrid Open va cloure ahir a la segona ronda del torneig. Després d’aconseguir un brillantíssim triomf davant la xinesa Zhu Lin, 57 classificada del rànquing WTA, i de sumar la primera victòria de la seva carrera en un WTA 1.000, la tennista andorrana va perdre davant la italiana Jasmine Paolini, la 13a raqueta del món. En poc menys d’una hora i en un enfrontament resolt en dues mànegues (0-6 i 1-6), no va tenir cap opció davant una rival –12a cap de sèrie del torneig– que va mostrar el seu millor nivell de joc i no va voler donar cap concessió. De fet, Jiménez només va poder esgarrapar un joc a Paolini, al segon set i en l’única oportunitat que l’andorrana no va perdre el servei. Durant el partit es va fer evident la superioritat de la jugadora italiana, també en l’àmbit físic, ja que va quedar exempta –bye– a la primera ronda i l’andorrana portava dos partits ja a les esquenes, el primer individual i els dobles.

Malgrat tot, Jiménez se’n va del torneig de Madrid amb el bon regust de boca del triomf a la primera ronda i ja pensant en el compromís vinent, el Catalonia Open WTA 125 a Lleida, també sobre terra batuda, on té posades moltes esperances.