Un punt insuficient (1-1)

La inèrcia que arrossega l’FC Andorra pot demanar a crits que es jugui alguna jornada més que les 42. En un dia en què l’equip tricolor no podia negociar la victòria, un gol més que dubtós del Racing i una falta d’encert per estirar-se quelcom més que els cabells va fer tornar a quedar-se a mig camí l’Andorra i a deixar escapar dos punts que podrien ser com l’aigua de maig (1-1).

Són molts els registres del nou Andorra i les necessitats l’obliguen a mesurar-se com ningú per evitar qualsevol errada terminal. Ho va fer d’entrada, sense parpellejar davant d’un Racing amb més presència aparent, però amb menys fusta que l’equip tricolor, amb una posada en escena valenta i decidida. L’Andorra de Ferran Costa és un bloc que s’adapta a qualsevol contingència, polifacètic, que manté el gust per la pilota, tan capaç per al traç curt com per al llarg i ben folrat per defensar. Amb tot, va ser capaç de reduir el Racing durant tot el primer acte. Abans del primer minut, una centrada d’Iván Gil es va enverinar fins al punt de fer esbufegar Ezkieta, el porter del conjunt càntabre, que va haver d’intervenir en vàries ocasions més abans de la treva. Va refredar un cop de cap de Karrikaburu massa centrat, va enviar a córner una altra osca d’Iván Gil a centrada per la dreta del mateix Karrika i va allunyar una bona opció de Lobete. Les petjades dels tricolors es van acabar traduint fregant la mitja hora. Una excursió de Pastor la va definir de manera fantàstica, amb rebot inclòs, Lobete per aconseguir vèncer Ezkieta (1-0). El gol va asserenar l’FC Andorra que, malgrat la superioritat sobre el territori, mirava amb recel un Racing que amb Peque, Arana i Iñigo Vicente no permetien cap punt i a part al grup de Costa. No va variar el discurs l’equip tricolor a la represa, que va fregar la sentència amb l’equip de José Alberto López encara encaixant-se, però Karrikaburu i el gol no semblen avenir-se. El davanter d’Elizondo no va resoldre la cita amb Ezkieta que li va preparar Sergio Molina, Iván Gil, poc després, va estavellar la pilota a la fusta i, novament, Karrikaburu va enviar fora un xut massa mossegat a centrada de Pampín. Però la dita de perdonar i concedir va irrompre amb el dictat d’Andrés Martín. El futbolista del Racing va embocar la centrada de Lago Júnior habilitada per Cid Camacho tot i haver sortit la pilota dels límits del terreny de joc (1-1). Res a comprovar pel VAR i castell esfondrat. Era partit per acabar sense grillons ni pissarres i a pit descobert si les forces arribaven anivellades al tram decisiu. Allistats Scheidler i Iker Benito per a la causa, els nervis i amb l’atac desenfocat van obligar els tricolors a signar unes taules del tot insuficients.