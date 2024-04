Xavi Cardelús reprèn el Campionat del Món de Moto2 al Circuit de Jerez

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Circuit de Jerez Ángel Nieto serà aquest cap de setmana l’escenari del quart Gran Premi de la temporada del Campionat del Món de Moto2. Xavi Cardelús afronta la cita amb la determinació de fer un pas endavant i seguir creixent a la igualada categoria en què sovint el fet de rodar un segon i mig més lent que els primers classificats comporta quedar fora de les 20 primeres posicions. El traçat de Jerez és un circuit conegut per l’andorrà i és dels pocs on mai no ha pujat al podi, ja que ha acabat quart en tres ocasions al Campionat d’Europa. Cardelús va explicar que “venim de dues curses que han estat força complicades i a Jerez toca començar a revertir la situació”, i va afegir que “serà important començar a bon ritme i plantejar una bona estratègia d’entrenaments”. L’andorrà va destacar que “no em plantejo una posició determinada, però sí que les diferències amb els pilots més ràpids s’escurcin significativament”.