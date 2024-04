Vicky Jiménez, eliminada amb Jéssica Bouzas als dobles de Madrid

detail.info.publicated Redacció Madrid detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez va caure eliminada en la modalitat de dobles del Mutua Madrid Open fent parella amb Jéssica Bouzas. L’andorrana i l’espanyola no van tenir cap opció al partit i van cedir per la via ràpida, en dos sets (1-6 i 1-6) i 59 minuts de joc, davant la txeca Barbora Krejcíková i l’alemanya Laura Siegemund.

Després d’un enfrontament amb poca història –Bouzas va caure eliminada ahir també en individual davant la letona Jelena Ostapenko–, Vicky centra els esforços i posa el focus en el partit de la segona ronda davant la italiana Jasmine Polinim, número 13 del rànquing WTA. Arribats aquí, l’andorrana no renuncia a res.