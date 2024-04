Pas de gegant

La plantilla va celebrar la classificació per a la final.Pas de la Casa

Contra tot pronòstic i fent saltar qualsevol càlcul fet a priori, l’FC Pas de la Casa jugarà la final de la Copa Constitució Valira Seguretat. L’equip encampadà va deixar fora el vigent campió de la competició, l’Inter Escaldes, després d’acabar el partit i la pròrroga 3 a 3 i estar més encertat als penals. El Pas es troba, així, a un sol partit de jugar competició europea per primera vegada a la seva història i, evidentment, jugarà la seva primera final contra el guanyador de l’altra semifinal: Atlètic Escaldes-UE Santa Coloma, que al tancament de l’edició del Diari es trobava encara en joc. La fita del Pas va ser àmpliament celebrada pels jugadors de la plantilla als vestidors i molts futbolistes ho van deixar palès a les xarxes socials. El central Emili García comentava: “Futbol, quin nom tan bonic tens!” I Fabio Serra explicava al Diari que “no pensàvem arribar tan lluny i imagina’t com estem. Hem tingut fe, hem cregut i ens ha arribat per poder tenir a la mà gaudir d’una final”.