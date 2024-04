Nacho Llovet vol lligar ja la salvació matemàtica

El MoraBanc Andorra rep diumenge el Barça al Poliesportiu, en el penúltim partit que li resta al conjunt tricolor a casa en la present temporada i amb l’objectiu de segellar, de manera matemàtica, una permanència que ja té a la butxaca. La darrera victòria a Manresa, l’onzena del curs, ha alleujat notablement l’equip tricolor, que veu a tocar poder continuar a l’elit una temporada més.



L’ala-pivot Nacho Llovet explica als canals oficials del club que “buscàvem un triomf més a fora i el vam aconseguir, tot i no començar del tot bé. Vam tenir la sort que el petitó [Montero] estava inspirat i els seus 20 punts a la mitja part ens van mantenir en el matx, perquè al principi ens va costar molt. El gran tercer quart i la sòlida defensa ens van donar l’empenta definitiva per guanyar el partit, i és per estar-ne molt contents”. A partir d’ara al MoraBanc li queden quatre partits a restar en tres setmanes per arrodonir l’objectiu com més aviat millor. El primer escull i l’oportunitat més imminent és de campanetes, el Barça. “Sent realistes, la salvació la tenim molt de cara i no és una qüestió de por, però ara que hem arribat aquí i tenim bones sensacions i ens trobem bé hem de continuar amb el mateix nivell, jugant fort, competint i deixant clar que tenim ganes de guanyar”, exposa Llovet. Una victòria contra el conjunt blaugrana o, fins i tot, una derrota si també cau Obradoiro podria significar la permanència matemàtica.