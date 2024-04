L'FC Andorra rep el Racing al Nacional sense marge d'error

L’FC Andorra afronta en tram final de la temporada caminant per un filferro i sense cap marge d’error, sobretot als partits que ha de restar a l’Estadi Nacional. L’empat al camp de l’Espanyol ha aportat convicció al vestidor tricolor, que tot i ser conscient de la dificultat del repte, sap perfectament que les seves opcions de treure el cap passen per no concedir res del que ha de jugar al feu de la Baixada del Molí. L’equip de Ferran Costa, amb 36 punts, es troba a quatre de la salvació, que amb 40 marca l’Alcorcón, i ha de gestionar quatre dels sis partits que falten per acabar el campionat a casa i a l’abric de la seva afició.

“Jugar a casa és un extra importantíssim i l’afició ens fa sentir més forts i ens encoratja pel repte” Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra

El primer es presenta aquest vespre (20.30 h) contra el Racing de Santander, que arriba a la recerca d’una plaça de play-off. “Jugar a casa és un extra importantíssim. És on treballem diàriament, amb la nostra gent, per qui ens deixem la pell al dia a dia”, va destacar l’entrenador de l’FC Andorra, que va afegir que la presència de l’afició “ens fa sentir més forts i ens encoratja pel que tenim entre mans”. Per aconseguir-ho, Costa va posar els focus en la gestió mental de les emocions i va voler transmetre “aquesta energia per fer bé les coses, però també serenitat”, ja que “hem de trobar l’equilibri entre l’energia i totes les ganes de fer les coses molt bé. Espero un partit de màxima exigència davant un gran rival. Ens haurem d’ocupar de l’equilibri emocional”. El tècnic tricolor va posar l’accent al fet de no fixar-se en altres resultats. L’FC Andorra obrirà la 37a jornada i romandrà en espera dels partits dels rivals directes per saber en quin punt queda i, en cas de victòria, saber quants punts pot retallar. “No podem incidir en allò que fan tercers. Tampoc no ho volem fer. Volem ser nosaltres qui ho aconseguim, per mèrits propis dins del partit i evitant les accions que ens allunyin de l’objectiu, que és guanyar el partit”, va explicar Costa, que va subratllar que “el nostre focus està posat al 100% en nosaltres, perquè amb la resta poca cosa podem fer. Veig l’equip amb un nivell de treball diari molt bo, amb moltes ganes que la gent vegi què transmet i que té clar què ha de fer”.

“L’FC Andorra ha variat la manera de jugar respecte al que feia amb Sarabia, però fa coses semblants” José Alberto López, Entrenador del Racing

UN RACING POTENT

Només la irregularitat ha baixat el Racing del tren de l’ascens directe i ara es troba immers per aconseguir una plaça pel play-off. El conjunt de José Alberto López és el tercer equip més golejador de la categoria –porta 55 gols–, tot i que acumula tres partits consecutius sense guanyar. Tres jugadors clau, com Andrés Martín, Íñigo Sainz-Maza i Mantilla, tornen a la convocatòria després d’un mes lesionats i el tècnic de l’equip càntabre va exposar abans de viatjar al Principat que espera un partit “com la majoria que juga l’Andorra, ha variat la manera de jugar respecte a la que tenia amb Eder Sarabia, però fa moltes coses semblants i sabem que és un equip que tracta molt bé la pilota, que li agrada progressar en el joc a través de la pilota i que té altes possessions”.