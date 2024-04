detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Valls del Nord va perdre contra el CTT Ateneu 1882 per 4 a 2, en un enfrontament clau en la lluita per la primera posició del grup 5è de la Segona Divisió Espanyola. Tot i la derrota, l’equip andorrà segueix una jornada més com a segon classificat de la lliga.