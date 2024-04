Victòria de prestigi de Vicky Jiménez a Madrid davant de Zhu

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va sumar ahir la victòria més important de la seva carrera sènior després d’imposar-se a la xinesa Lin Zhu per 4 a 6 i 3 a 6 a la primera ronda del Mutua Madrid Open. La tennista del Principat va aconseguir així el seu primer triomf en un torneig de categoria WTA 1.000 (el segon en importància per darrere dels Grand Slams), i també va derrotar la rival amb un rànquing més alt de moment com a sènior, ja que la xinesa és la número 57 del món.

La tennista va arrencar bé davant de la xinesa i va encarrilar el partit després de trencar-li el servei per situar l’1 a 3 al marcador, una diferència que ja no va desaprofitar fins a tancar la primera mànega 4 a 6 després d’un nou break al seu favor. Al segon set no va tenir-ho tan fàcil, i és que Lin Zhu va arrencar millor i va situar-se 3 a 1 amunt, però va ser llavors quan Jiménez va mostrar el seu millor nivell per sumar cinc jocs seguits, inclosos dos trencaments de servei, per fer la volta al marcador i signar una victòria històrica i emocionant, com es va veure un cop va acabar el partit amb la celebració que va tenir amb la seva família.

La rival de Jiménez demà a la segona ronda serà la italiana Jasmine Paolini, número 13 del món i 12a cap de sèrie del torneig. Abans, però, la tennista del Principat debutarà avui en dobles fent parella amb l’espanyola Jessica Bouzas, enfrontant-se a l’alemanya Siegemund i la txeca Krejcikova.