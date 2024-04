El MoraBanc exhaureix les entrades per setena vegada

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha penjat el cartell de no hi ha bitllets per al partit que l’enfrontarà diumenge al Barça (18.30 h, Poliesportiu). Aquesta serà la setena vegada aquesta temporada en què el club ven totes les entrades, i s’espera un ambient de gala per al duel que podria certificar matemàticament la permanència dels de Natxo Lezkano. Els tricolors també van vendre tot el paper als duels contra Manresa, la Penya, Girona, Saragossa, Madrid i Granada.

D’altra banda, la lesió que Tyson Pérez va patir a l’inici del partit contra el BAXI Manresa dissabte passat, i que no el va deixar tornar al parquet, no serà finalment tan greu com es podia pensar en un primer moment, i el jugador fins i tot podria estar diumenge contra el conjunt blaugrana, tot i que serà dubte fins a l’últim moment.

Per últim, el club va anunciar que Unnic es converteix en nou patrocinador del club fins a final de temporada. Mostrarà la seva imatge als protectors de la cistella i patrocinarà l’últim partit del curs, contra el València.