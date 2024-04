Una eliminatòria per pujar

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El VPC Andorra haurà de disputar una única eliminatòria contra l’RC Ponent de les Balears per pujar a la Divisió d’Honor B espanyola, la segona categoria del món del rugbi al país veí del sud, en un partit que tots dos equips volen que es disputi en un camp neutral, previsiblement a la Foixarda de Barcelona, on els tricolors van proclamar-se campions de lliga diumenge passat. Tot i que la Federació Espanyola va realitzar ahir un sorteig i la circular de l’entitat establia el conjunt balear com a equip local, totes dues entitats s’havien posat d’acord abans de celebrar aquest sorteig per disputar el partit en un camp neutral i al tancament d’aquesta edició no havia arribat encara la confirmació d’aquest canvi, tot i que tots dos clubs van mostrar-se optimistes al Diari perquè s’acabi produint.

El partit s’hauria de jugar el cap de setmana del 4 i 5 de maig, segons la circular corresponent de la Federació Espanyola de Rugbi, tot i que tots dos equips també van posar-se d’acord per endarrerir-lo una setmana i que es disputi l’11 i 12 de maig, quan estava prevista la segona eliminatòria d’aquesta fase d’ascens, i estan també en espera de la confirmació per part de l’estament espanyol. En el cas que no s’acceptés el canvi de data podria suposar un problema per al VPC Andorra, ja que dissabte 4 de maig hi ha programat un duel de la selecció nacional, els isards, corresponent al Campionat d’Europa en la categoria Conference, a Noruega, fet que deixaria el tècnic, Dani Raya, sense molts dels jugadors habituals per poder encarar aquesta fase d’ascens davant de l’RC Ponent.

Tot i que fins a vuit conjunts tenien l’opció de disputar les fases d’ascens del grup B, els campions de l’Aragó i Múrcia, el campió i subcampió de la Comunitat Valenciana, i el segon i tercer de Catalunya van renunciar a disputar-la, quedant així només dos equips, i passant d’una fase amb tres eliminatòries a una d’única. A més de la plaça d’ascens directe que es jugaran els tricolors contra els balears, n’hi haurà en joc una segona en una promoció que disputarà el perdedor d’aquest partit amb l’últim classificat del grup B de la Divisió d’Honor B espanyola. Aquest duel també serà a partit únic i es disputarà al camp de l’equip de categoria superior.