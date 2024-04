Tret de sortida als cursets de perfeccionament de la federació

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Federació Motociclista d’Andorra (FMA) va encetar ahir els cursos de trial que organitza juntament amb el MotoClub Pirineu i Pascuet Offroad Center a Sant Julià de Lòria i a Naturland.

El curset d’iniciació es realitza a la plaça del Solà laurediana amb motos elèctriques cedides per l’organització, va arrencar ahir i s’allargarà fins al juny, en primera instància, i després entre el setembre i el novembre. A més, els cursets de perfeccionament que se celebren a Naturland i on cada pilot ha de dur la seva moto van arrencar dissabte i duraran fins al juny, en primer terme, i després hi haurà una altra tongada també entre setembre i novembre.