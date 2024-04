La natació sense representants als jocs de París

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La natació no tindrà plaça als Jocs Olímpics de París d’aquest estiu (amb l’excepció d’una sorpresa majúscula en què un nedador del país aconsegueixi la mínima en aquests mesos), ja que el COA renunciarà a les places d’universalitat (un noi i una noia) que li corresponen per a la cita olímpica, repetint el criteri que ja va seguir als anteriors Jocs Olímpics, celebrats a Tòquio el 2021, i que va provocar un terrabastall en les relacions entre el Comitè Olímpic Andorrà i la Federació Andorrana de Natació. Tres anys després, l’ens rector de l’olimpisme del país ha pres la mateixa decisió, i Andorra tornarà a tenir una delegació reduïdíssima amb només dos esportistes, com ja va passar a Tòquio. L’única que té la plaça garantida és Mònica Doria, mentre que Nahuel Carabaña hi entra a hores d’ara per rànquing (és el 28è de la quota de 36 disponibles), però la classificació en atletisme es tanca el 30 de juny. L’única opció que el COA demani una plaça d’universalitat és que Carabaña acabi quedant fora dels Jocs, i llavors s’optaria per dur un atleta o nedador (qui més a prop estigués de la mínima) per complir la paritat entre homes i dones.

La polèmica per les places olímpiques va tenir fins i tot una certa intervenció del Govern després de Tòquio, ja que va reunir-se amb el COA amb la voluntat d’establir criteris i poder augmentar la representació andorrana a París, vista també la proximitat i els vincles amb el veí del nord. De fet, la llavors ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va manifestar el 12 d’agost, just després dels Jocs, que “centrarem els esforços a poder acompanyar les federacions per assolir una representació més àmplia en els propers Jocs”.