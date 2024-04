Montero, Harding, Tyson i Maric, candidats a l’MVP de la temporada

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra té quatre candidats per aconseguir l’MVP de la temporada de la Lliga ACB. Concretament, Jean Montero, Tyson Pérez, Marin Maric i Jerrick Harding estan entre el grup de 80 jugadors que opten a obtenir el guardó de millor jugador de la temporada. El premi s’escull amb una votació de quatre col·lectius (jugadors, entrenadors, periodistes i públic) amb un pes del 25% per a cadascun d’aquests grups. Pel que fa al vot popular, ahir va obrir-se el període per votar a través de les xarxes socials i de les aplicacions oficials de l’ACB i, al tancament d’aquesta edició, Montero era el jugador més votat dels quatre candidats tricolors amb un 3,7% dels vots, en la vuitena posició dels 80 jugadors possibles.

Montero, de fet, és amb números a la mà el segon millor jugador de la competició, ja que acumula una mitjana de 19,8 crèdits de valoració per partit en els 24 duels que ha disputat fins al moment, i només té al davant el jugador del Baskonia Chima Moneke, que en suma 20,4 en 28 partits. A més, Montero és el màxim recuperador, el quart màxim anotador, el tercer amb més tirs lliures anotats i el segon amb un millor percentatge des del 4,65.

A més, Maric és el 16è jugador més valorat de l’ACB (14,6 per partit), i Harding, el 47è (10,9 per partit).