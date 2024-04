González confia a trobar un “encaix” amb Govern pel Comunal

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va mostrar-se ahir confiat per poder trobar un “encaix” amb el Govern per poder tenir un Estadi Comunal “digne” de cara als Jocs dels Petits Estats de l’any vinent. Tot i admetre, tal com va dir la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, a DiariTV, que l’executiu no pot invertir en instal·lacions o equipaments que no siguin de la seva propietat, va mostrar-se obert a trobar una possibilitat que permeti tenir la col·laboració governamental.

González va assenyalar que “crec que hi ha bona sintonia per treballar plegats”, amb relació a la ministra Bonell, a més de manifestar que “nosaltres tenim voluntat, però necessitem l’ajuda del Govern i del COA”. Per últim, i preguntat per possibles terminis, va cloure que “si arribem ara a un acord, crec que al maig de l’any que ve no només podrem fer una rentada de cara, sinó donar un impuls a l’estadi, que ja li toca”.