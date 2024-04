Alerta groga a l’Andorra

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra es troba en una situació d’alerta vermella a la Segona Divisió, a quatre punts de la salvació a falta de sis partits i ocupant el penúltim lloc, però a la vegada també té una situació d’alerta groga, i és que sis dels futbolistes de Ferran Costa estan a una amonestació d’haver de complir un partit per sanció per acumulació de targetes grogues. A més, cinc d’aquests sis jugadors són titulars habituals des de l’arribada del tècnic català, així que els futbolistes hauran de jugar també amb aquesta circumstància per intentar evitar veure una targeta groga i perdre’s un partit en aquest tram de competició tan important i decisiu per al club tricolor, en cerca d’aconseguir la permanència a la categoria de plata del futbol espanyol.

Un d’aquests és Petxa, que és el futbolista que més grogues ha vist per part de l’FC Andorra fins ara aquest curs, l’última diumenge passat al camp de l’Espanyol. El següent jugador tricolor amb més amonestacions és Samper, amb un total de set, tot i que dues van ser al mateix partit, quan va ser expulsat davant del Racing de Santander, i en aquest cas no està amenaçat de sanció. Per darrere del migcampista català sí que hi ha cinc jugadors més que han vist quatre targetes grogues al llarg del campionat i que també es troben a una única amonestació d’haver de complir un partit de sanció.

El primer és el menys important en l’etapa Costa de tots aquests jugadors que estan amenaçats de sanció, i és que Aurélien Scheidler ha jugat tot just quatre minuts des de l’arribada del tècnic català, i en els dos últims duels no ha anat ni tan sols convocat. Els altres quatre jugadors, a més de Petxa, que es troben a una groga de ser suspesos sí que són peces clau per a l’entrenador català, i es tracta de futbolistes habitualment titulars.

Un d’aquests és el central José Marsà, que ha tingut minuts a tots els partits des de l’arribada de Costa, i també ha estat titular a un d’aquests duels. La resta de jugadors amenaçats són de mig del camp cap amunt, amb peces bàsiques del mig del camp com Sergio Molina i Jandro Orellana, i també incloent-hi la referència ofensiva de l’equip, Jon Karrikaburu.