El VPC, pendent de les renúncies per conèixer el camí cap a l’ascens

El VPC Andorra encara està en espera de saber quin serà el seu camí cap a l’ascens després d’haver-se proclamat campió de la Divisió d’Honor Catalana. Sobre el paper, i segons la circular 34 de la Federació Espanyola de Rugbi, tenen dret a participar en la fase d’ascens a Divisió d’Honor B un total de vuit equips, els tres primers de la màxima competició catalana, els dos primers de la valenciana i els primers de les Balears, Múrcia i Aragó, però és habitual que molts dels clubs acabin renunciant. Sobre el paper, hi ha previstes tres eliminatòries a partit únic (4 i 5, 11 i 12 i 25 i 26 de maig), i no pas amb anada i tornada com s’havia de fer el curs passat, tot i que dependrà de quants equips acabin mostrant el seu interès a participar-hi per saber quants partits haurà de disputar el VPC per pujar a la segona categoria del rugbi espanyol.

A més dels tricolors, es preveu que el campió balear, el Ponent, també lluiti per pujar. El campió aragonès, el Fènix, no pot jugar perquè és filial d’un club de Divisió d’Honor B, i el segon, el Quebrantahuesos, sí que podria optar a pujar. A la Comunitat Valenciana l’Akra, el guanyador, no pot optar a pujar per sanció (enguany havia de jugar a la Divisió d’Honor B i hi va renunciar per falta de pressupost), mentre que el subcampió, l’Inter Alpesa, sí que té previst jugar. El subcampió català, el Gòtics, tampoc jugarà, i el tercer, el Barça, no podria fer-ho. Segons la normativa, la primera ronda seria a Prada de Moles perquè el VPC és l’equip amb millor rànquing, i les següents, tant el rival com l’escenari, venen determinades per sorteig. Tot això si és que s’acaba jugant, perquè fins i tot podria haver-hi l’opció que els tricolors, com a millor equip, pugessin directes si hi renunciessin la resta d’equips.

En tot cas, el club tricolor espera tenir més detalls la setmana vinent sobre el procés per lluitar per l’ascens, ja que el cap de setmana se celebra l’última jornada de la Divisió d’Honor B espanyola, i també té afectació, ja que en funció dels ascensos i descensos en aquesta segona categoria hi podria haver més places en joc per pujar.