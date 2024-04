Proposta per allargar l’estada de l’FC Andorra al Nacional

Govern proposarà a l’FC Andorra, la Federació Andorrana de Futbol, el VPC Andorra i la Federació Andorrana de Rugbi que el club que disputa la Segona Divisió de futbol segueixi a l’Estadi Nacional, i l’equip de rugbi a Prada de Moles, uns quatre mesos, fins que estigui llesta la instal·lació que la FAF està construint a Encamp. Així va assegurar-ho la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, en una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, en què va assenyalar que “estem en aquest escenari de trobar una solució perquè durant quatre mesos les entitats puguin estar en el lloc on estan jugant i entrenant fins al moment”. A més, la titular d’Esports també va destacar que “hi ha voluntat per totes les parts o per part de tots d’arribar a una entesa”, i que “a nosaltres ara ens agradaria que com a molt a mitjan maig ja tinguéssim una solució sobre la taula”.

Després del desacord que totes les parts van mostrar a la reunió de fa just un mes, Govern va decidir que faria una proposta a la recerca d’una solució. Ampliant-la, Bonell va explicar que “la proposta que hem fet arribar a totes les parts és que hem de trobar una solució perquè fins que no tinguem l’estadi de la FAF a punt, hem de trobar una solució perquè l’FC Andorra pugui continuar jugant aquí, a Andorra”. Sobre altres possibles opcions, la ministra va afirmar que “les altres solucions portarien alguna de les entitats a jugar fora d’Andorra, cosa que crec que no és bona per a ningú, ni és el més desitjable i, sobretot, tampoc seria bo per als aficionats”, mentre que la possibilitat que l’FC Andorra seguís tota la temporada que ve al Nacional, i el VPC a Prada de Moles, “tampoc és viable”. En definitiva, Bonell va declarar que “és un tema que mou moltes passions i, per tant, hem d’intentar arribar al consens i és el que vol el Govern”, a més de cloure que “volem arribar a aquest consens desitjat i sobretot que ningú hagi de marxar d’Andorra per jugar al seu esport i que els aficionats no s’hagin de desplaçar a fora”.

Des del món del rugbi ja van comunicar al Govern la seva intenció de tornar a l’Estadi Nacional el mes de juny, i fins i tot van amenaçar de dimitir si no es complia aquesta opció. En tot cas, Bonell va agrair al VPC i la Federació de Rugbi “els esforços que estan fent i les reunions que estan mantenint amb l’Andorra per mirar de trobar aquesta entesa”, a més de recordar que aquesta entesa “tampoc serà possible sense la participació del comú d’Encamp per l’ús de Prada de Moles”, i és que el conveni del VPC i la instal·lació encampadana acaba també el 30 de juny. Per seguir-hi jugant, a més, s’haurien de fer millores “a la gespa, amb una xarxa perquè les pilotes no marxin al riu, algunes millores en els vestidors i més hores per practicar”, i va afirmar que “el Govern està disposat a col·laborar en allò que puguem”, tot i recordar que “és un estadi propietat del comú d’Encamp i nosaltres tampoc podem fer segons quines millores”. Per acabar, Bonell va mostrar-se optimista i va destacar que “jo crec que hi ha bona voluntat i només hem d’acabar de posar totes les peces”.

ESPERANT LA BORDA MATEU

Pel que fa a l’estadi i el multifuncional que l’FC Andorra projecta a la Borda Mateu, Bonell va explicar que “coneixem un avantprojecte i que estan treballant amb la propietat privada per arribar a un acord, però falten els passos següents, que són parlar amb el comú”, i va afegir que “entenc que és un tema que porta el seu treball, però espero que en les pròximes setmanes facin tots aquests passos”. La titular d’Esports no va voler entrar en detalls futurs sobre quina podria ser la col·laboració de l’executiu amb relació a aquesta infraestructura, amb les possibilitats, per exemple, d’ajudar a sufragar el cost o pagar lloguer quan realitzi esdeveniments, i va emplaçar-se a conèixer més detalls sobre aquest projecte “per anar parlant de tots aquests detalls”.

LA FAE NO ARRIBARÀ ALS 1,6 MILIONS DE SUBVENCIÓ La FAE no arribarà als 1,6 milions d’euros de subvenció governamental, segons va explicar Bonell a Diari TV. Aquesta era la xifra que havia demanat l’ens rector de l’esquí nacional en la convocatòria d’ajudes, tal com va avançar el Diari, però la ministra de Cultura i Esports va descartar aquesta possibilitat i va afirmar que “no podrem arribar a aquestes xifres perquè tot i que puguem anar ampliant el pressupost d’ajudes i subvencions a les federacions, estem parlant de quantitats molt importants”, i va agregar que “sí que col·laborarem i estem disposats a ajudar l’esquí i apujar la seva subvenció, igual que a tots els esportistes dels programes elit o ARA”. Per últim, va cloure que “tant de bo tinguéssim el pressupost suficient per atendre totes les demandes de totes les federacions”.