L’Andorra tanca la jornada a quatre punts de la salvació

L’FC Andorra està situat ara a quatre punts de la salvació després del triomf del Cartagena per 2 a 0 sobre l’Oviedo que va tancar la 36a jornada de la Segona Divisió. Com ja havia passat la setmana anterior, bona part dels rivals directes dels tricolors han sumat aquest cap de setmana, i tot i l’excel·lent partit dels homes de Ferran Costa davant de l’Espanyol, la permanència és un punt més lluny que abans de començar la jornada. Els tricolors afronten ara dos partits seguits a casa, primer divendres davant del Racing i la setmana vinent en el duel directe contra l’Albacete, amb l’obligació de sumar sis punts per no complicar-se, encara més, la vida i el futur a la categoria de plata del futbol espanyol.

Més enllà dels resultats dels rivals, el tècnic tricolor, Ferran Costa, va demanar aïllar-se de la resta de partits, assegurant que “nosaltres el que no podem fer és passar comptes cada dia”, i va agregar que “el que hem de fer és acumular mèrits, acumular esforços, tenir convicció i tenir confiança”. A més, l’entrenador català va afirmar que “el que hem de fer és centrar-nos en el treball, el joc, la identitat, l’estil de joc i en aquesta actitud en el joc. A partir d’aquí, competir al límit, i al final això va de mirar endavant, que és el que fem”. Per la seva banda, Iván Gil va assegurar que “a casa sabem que hem de fer-nos molt forts i aconseguir sis de sis en aquests partits”.