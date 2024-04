El VPC Andorra venç el Gòtics i és campió per segon any consecutiu

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El VPC Andorra va proclamar-se campió de la Divisió d’Honor Catalana per segona temporada consecutiva després d’imposar-se al Gòtics per 21 a 3 a la Foixarda. Després d’una temporada gairebé immaculada, els de Dani Raya no van deixar-se sorprendre per l’únic equip que els ha guanyat aquesta temporada (un cop a la pretemporada i un altre a la primera fase), i van endur-se un títol que reforça a l’equip abans de la fase d’ascens a la Divisió d’Honor B (segona categoria del rugbi espanyol).

Els primers a colpejar van ser els catalans amb un cop de càstig de Patricio Sánchez a minut sis, però poc després Ramiro Gandini va respondre amb la mateixa arma per fer el 3 a 3. Els tricolors no estaven del tot còmodes, amb poca continuïtat, però fent una bona defensa, i no va ser fins passat l’equador de la primera part quan van posar-se per davant amb un nou xut de Gandini. Poc abans del descans, un assaig d’Adrià Calvó en una bona jugada col·lectiva i transformat posteriorment per Gandini va fer pujar el 13 a 3 amb què va arribar-se al descans, i ja a la represa, un assaig d’Hugo Llata i un nou cop de càstig de Gandini van deixar el marcador amb el 21 a 3 definitiu que torna, de nou, el títol al país.

Els tricolors esperen ara rival per a la fase d’ascens que, sobre el paper, tindrà tres eliminatòries a partit únic el 4, 11 i 25 de maig si no hi ha renúncies.