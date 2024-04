UE Santa Coloma i Inter mantenen el frec a frec

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

UE Santa Coloma i Inter Escaldes no van fallar i mantenen el frec a frec pel lideratge de la Lliga Multisegur Assegurances a falta de quatre jornades per al final. Els groc-i-negres van desfer-se de l’FC Ordino per 0 a 2 sense notar la pressió que els havia posat anteriorment l’Inter, que s’havia situat líder provisional després de golejar l’Esperança. Faysal i Mohedano van donar la victòria als groc-i-negres, mentre que Argañaraz, Domi, Roca i Sascha van marcar els gols de l’Inter.

Per darrere, FC Santa Coloma i Atlètic Escaldes segueixen la seva persecució i van desfer-se de la Penya Encarnada i el Pas de la Casa, respectivament. Els colomencs van vèncer per 2 a 4 amb gols de Novoa, Mourelo, Virgili i Miguel López, mentre que per la Penya els golejadors van ser Garcés i Calvo. Per la seva banda, l’Atlètic va imposar-se per la mínima al conjunt encampadà per 1 a 2 avançant-se amb un doblet de Guillaume López abans del gol de Carlos pel Pas de la Casa.

Per últim, l’Atlètic Amèrica va sortir de la plaça de descens directe enviant-hi de nou l’Esperança, gràcies al triomf per 2 a 3 sobre el Carroi. Sebas Gómez, Taiwo i Bejarano van marcar per als americans, i Badjana i Sioul van fer-ho per al Carroi.

Abans de la jornada del cap de setmana, el futbol nacional viurà entre setmana (dimecres i dijous) les semifinals de la Copa Constitució Valira Seguretat.