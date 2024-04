El MoraBanc encara no se’n vol refiar

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc no se’n refia, i tot i el pas de gegant per a la salvació després de la victòria de dissabte a la pista del BAXI Manresa, no vol fer volar coloms fins que no estigui tot ben lligat. La victòria d’ahir de l’Obradoiro a la pista del Bilbao Basket fa que els tricolors tinguin un peu i mig a l’ACB el curs vinent, i no un peu i quatre dits de l’altre com després de guanyar dissabte, però, en tot cas, mantenen una posició privilegiada per seguir un any més entre els millors amb tres victòries de marge (ara marca el Breogán en descens) a falta de quatre partits. De fet, diumenge podrien salvar-se matemàticament si guanyen el Barça al Poliesportiu, i abans el Breogán cau a Granada i l’Obradoiro a Madrid. En cas de derrota tricolor i dels equips gallecs la salvació no seria matemàtica perquè podria haver-hi un triple empat i encara queden duels pendents, ja que el MoraBanc ha de viatjar a Lugo i Santiago.

“Tant de bo fos definitiu, però matemàticament no ho és i ens toca seguir treballant” Gorka Aixàs, President del MoraBanc

Tot i això, des del club, començant pel president, van fer una crida a la calma, i Gorka Aixàs va assenyalar que “tant de bo fos definitiu, però matemàticament no ho és i ens toca seguir treballant”, i va agregar que “és un gran pas endavant, no definitiu, però era important sumar aquesta victòria com abans millor”. Des del parquet, Jean Montero va destacar que “podem descansar una miqueta, però no podem descuidar-nos i hem de seguir millorant i obtenint alguna victòria més”, mentre que Felipe dos Anjos va afirmar que “no ens hem de confiar, hem d’anar partit a partit i acabar de la millor manera possible”.

“No podem descuidar-nos i hem de seguir millorant i obtenint alguna victòria més” Jean Montero, Jugador del MoraBanc