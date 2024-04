L’Andorra suma un punt de prestigi a Cornellà

Poques vegades un empat al camp de l’Espanyol deixarà un pòsit tan estrany. No pel valor del punt, que en té, i molt, però sí per la sensació d’haver deixat el camí a mig fer. L’FC Andorra va sumar a l’Stage Front un bon grapat de raons per creure-hi i ho va fer exposant un nou ideari, un joc camaleònic i amb molts registres, que encara s’està perfilant a borbolls, però el vestidor hi creu a ulls clucs. Un empat a Cornellà-el Prat i sent dominador de la situació en molts trams de l’enfrontament ha de tenir una merescuda continuïtat i l’equip, amb Iván Gil com a superstar, va clavar la bandera tricolor a la gespa del feu espanyolista (1-1).

Desacomplexat, l’FC Andorra va exposar el seu relat des de l’inici, treballant bé la pressió en la sortida de l’Espanyol, amb un bon exercici defensiu i dues línies de quatre amb Karrikaburu aïllat i buscant les esquerdes. Mirant-se amb recel, de reüll per no fer cap moviment erroni, i en ple peritatge per saber qui s’atrevia a obrir foc, Diego González va trobar entre línies Bover i el capità tricolor encertava a obrir a l’arribada d’Iván Gil, que es va treure del barret una rosca fantàstica per enviar la pilota fora de l’abast de Joan García (0-1). Golàs reivindicatiu i de mocadors per traduir la millor lectura del context de l’FC Andorra davant un Espanyol amb tremolor de cames, poc criteri amb la pilota i sense missatges al perímetre de Ratti. El grup de Costa es mantenia granític, sense esquerdes i amb un esplèndid treball coral va arribar a l’interludi amb la fletxa cap a dalt, tot i la colonització de terreny, molt poca, que intentava aconseguir l’equip blanc-i-blau al tram final abans de l’aturada.

Però l’Espanyol, i sobretot Braithwaite, té l’habilitat de fer la guitza del no-res. En l’única acció verinosa i en el primer xut a pals en 52 minuts, el davanter danès va embocar una centrada d’Omar per la dreta que la defensa tricolor no va encertar a restar (1-1). Es va mantenir l’escuma a la represa i l’entrada d’Aguado i Pol Lozano va permetre a l’Espanyol moure la pilota amb més sentit i va complicar la sortida de l’Andorra, menys còmode. Karrikaburu va estar a un parpelleig de tornar a descosir els blanc-i-blaus amb un xut que va marxar fregant el pal després de deixar dos defensors per terra. L’Espanyol, a rampells i gairebé sense voler, escurava qualsevol petjada per enfocar Ratti. Una assistència de Gastón la va recollir Braithwaite per enviar-la al pal i a Puado, amb tot a favor, li va sortir un misto que va fer esbufegar els 420 seguidors tricolors. Sense grillons al tram final i en un celebrat exercici de supervivència, l’FC Andorra i un satisfet Gerard Piqué -gairebé d’incògnit- van signar les taules tot esperant divendres el Racing.