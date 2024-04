L’Andorra HC fa un pas més cap a l’ascens directe

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Andorra HC va fer un pas més per assolir l’ascens directe a Primera Catalana després d’imposar-se per 8 a 3 davant de l’HC Montbui al Pavelló Comunal. Els de Jordi García van arribar al descans guanyant per 4 a 1 i van arrodonir el partit a la represa amb els tres gols de Jorge Rey i Nil Castellví, i les dianes de Pau Palacín i Guillem Lopes, que deixen els tricolors com a líders en solitari del grup C de Segona Catalana.

L’única plaça que garanteix l’ascens directe és la primera (la resta es decideixen en uns play-off) i els tricolors tenen cinc punts de marge respecte al segon classificat, l’Igualada, a falta de quatre partits. L’Andorra HC visitarà dissabte el Capellades.