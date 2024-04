La salvació a l’ACB és a tocar

El MoraBanc Andorra tornarà a jugar la temporada que ve a la Lliga ACB després de guanyar ahir a la pista del BAXI Manresa per 90 a 97. Bé, o per ser precisos, ho farà sempre que l’Obradoiro no guanyi els cinc partits que li resten, els tricolors facin quatre derrotes en quatre duels, Breogán i Granada també sumin i hi hagi una invasió alienígena o alguna cosa per l’estil. Perquè si ben bé la salvació no és encara matemàtica, l’espectacular triomf dels tricolors ahir a un feu gairebé inexpugnable com el Nou Congost fa que els de Natxo Lezkano tinguin ja la permanència virtual i necessitin un seguit de desgràcies catastròfiques, que diria la pel·lícula, per no repetir la temporada 2024-2025 com un dels integrants del selecte club de la millor lliga del continent. I és que el partit d’ahir no era el partit definitiu, però la victòria d’ahir sí que va ser més d’una victòria, tal com es va veure amb la celebració de la plantilla sobre el parquet del Congost i, sobretot, a l’exterior del recinte manresà, quan bona part de l’equip va baixar de l’autobús per celebrar amb l’afició desplaçada (van ser-ne més de 100) aquest pas de gegant cap a la permanència.

Els jugadors del MoraBanc celebren la victòria al Nou Congost.ACB / J. ALBERCH

El partit d’ahir no era gens fàcil vist el rival, vist l’escenari i vistos els certs dubtes que el MoraBanc Andorra anava arrossegant les últimes setmanes. Però els tricolors van fer un partit espectacular i amb molts registres diferents. Primer, amb un intercanvi de cops amb una defensa gairebé nul·la que no feia presagiar res de bo, però després baixant el cul, que es diu a l’argot, i deixant el Manresa amb només nou punts al tercer quart (n’havia fet 53 als dos primers), per encarrilar la victòria a l’últim període. Perquè sí, el MoraBanc va exhibir-se ahir en atac amb 97 punts, però al final, el que diuen els que en saben, és que la defensa és el que dona partits, i ahir va demostrar-se en el tercer quart. Ben cert és també que no va faltar un pèl de bogeria al tram final, amb els manresans acostant-se a cinc punts, però el triomf no podia escapar-se, i no ho va fer. Tot i que, com va sent massa habitual en aquesta temporada, la tripleta arbitral va agafar també excessiu protagonisme, com en una acció que era clarament falta antiesportiva a favor del MoraBanc i que va acabar amb un 2+1 favorable als manresans. Però ni així; en un vespre d’alegria, el MoraBanc Andorra va sumar una victòria que farà que, si no hi ha un cataclisme absolut, torni a jugar la temporada que ve a la Lliga ACB.

L’única notícia negativa va ser la lesió de Tyson Pérez al primer quart, que no va poder tornar a jugar, però que no sembla greu.