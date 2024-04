El millor aparador per a un cop d’efecte

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

A l’evident complexitat del partit i del rival, a l’FC Andorra se li va afegir ahir el fet de tornar a ser cuer de la Segona Divisió. El triomf del Vila-real B a casa contra el Racing de Ferrol aboca, de nou, l’equip tricolor al pou de la classificació. Un detall que, evidentment, no ha de desenfocar ni un mil·límetre l’Andorra aquesta tarda (14.00 h) a l’Stage Front Stadium davant el RCD Espanyol. Un repte ja de per si cabdal, en un grandiós escenari i un aparador immillorable perquè el grup de Ferran Costa trenqui qualsevol pronòstic i s’agafi fermament a la permanència. La necessitat fa que, en aquest punt de la pel·lícula, el lloc on es puguin sumar punts sigui, fins i tot, secundari, però sembla evident que conquerir Cornellà-el Prat significaria un inopinat cop d’efecte i una inflexió que l’FC Andorra no està disposat a deixar anar per l’aigüera.

Ho va assegurar l’entrenador tricolor, Ferran Costa: “Hem de trobar la nostra millor versió i ens hem de rebel·lar davant de la situació. Afrontem el partit amb convicció”. En aquest sentit, el jove preparador català va destacar que “hem d’estar vius per identificar qualsevol oportunitat que ens doni el partit, per intentar guanyar des de la supervivència i, igualment, protegir la nostra porteria”. De l’Espanyol, Costa va apuntar que “és un gran equip, tenen una gran plantilla i a casa seva el ritme que tenen de puntuació és molt alt” i, sobre la possibilitat que va tenir de dirigir el filial espanyolista l’estiu passat –es va trencar a darrera hora–, va deixar clar que “no soc gaire de mirar enrere i ara estic a l’Andorra, el millor lloc possible i en un projecte en el qual crec molt”. D’altra banda, l’aferrissada rivalitat entre Gerard Piqué i l’Espanyol i la confirmació que el màxim accionista tricolor estarà present a la llotja de l’estadi blanc-i-blau han centrat part dels focus en els dies previs. Si el tècnic espanyolista, Manolo González, va treure molt de ferro i va apuntar que Piqué “és president d’un club, no cal entrar-hi més, i la millor manera de fastiguejar un rival és guanyar-lo”, Costa va exposar que “la meva atenció està centrada al 100% en el que passa al terreny de joc”. Per al tècnic de l’Espanyol, que no seurà a la banqueta per sanció, “el nivell de l’FC Andorra no va en relació amb el seu lloc a la classificació”.

Més de 400 aficionats tricolors estaran presents a les graderies de l’Stage Front Stadium en un partit en què Álex Calvo és dubte per la lesió al turmell que va patir contra l’Eibar.