L’FC Andorra empata al camp de l’Espanyol (1-1)

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha empatat 1-1 al camp de l'Espanyol en un partit en què ha merescut molt més al tram inicial, però on ha acabat demanant l'hora contra els blanc-i-blaus. Els tricolors han fet una gran primera meitat coronada amb el gol d'Iván Gil, però els locals han igualat el partit a la represa, i fins i tot haurien pogut capgirar el marcador. Amb l'empat, els de Ferran Costa es queden a dos punts de la salvació.

Els tricolors han començat bé, acostant-se a la porteria de Joan García, amb un parell d'arribades de Petxa i Lobete, i amb un FC Andorra volent molt més la pilota que en el partit davant de l'Eibar. La més clara ha arribat amb un tir d'Iván Gil que ha tret en dos temps el porter blanc-i-blau, i el mateix migcampista català ha obert el marcador a la mitja hora de joc després de culminar una jugada col·lectiva de l'equip amb una rematada des de l'esquerra de l'àrea amb una rosca. L'Espanyol ha intentat reaccionar després del gol tricolor, i ha fet una passa endavant, tot i que sense generar opcions clares, més enllà d'una rematada molt tova de Keidi Bare just abans del descans.

A la represa, la primera ha tornat a ser tricolor, amb un tir llunyà d'Iván Gil que ha atrapat sense problemes, però just després ha arribat el gol de l'Espanyol a la primera ocasió blanc-i-blava. Els locals han posat una pilota a l'espai per la dreta a Omar, i aquest ha fet una centrada al punt de penal que ha trobat a Braithwaite per empatar el partit. L'FC Andorra no s'ha ensorrat, ni de bon tros, i ha respost amb un tir de Karrikaburu que ha sortit fregant al pal, i el duel ha entrat en uns instants d'anada i tornada, amb Puado, amb una rematada de cap, i Braithwaite, amb un tir al pal, a punt de capgirar el marcador, i amb Iván Gil responent, de nou, amb un tir llunyà que ha sortit fregant la fusta blanc-i-blava.

L'Espanyol s'ha bolcat pel gol als minuts finals, amb els tricolors provant de sortir al contracop sense gaire èxit, i amb un FC Andorra que ha acabat esgarrapant segons al cronòmetre i traient aigua de la barca davant d'uns blanc-i-blaus que han acabat collant, i que han reclamat un penal al minut 97 que ni l'àrbitre ni el VAR han concedit.

Els tricolors se situen a dos punts del descens a l'espera dels partits del Mirandés i l'Albacete d'aquesta tarda, i tindrà ara una setmana curta, rebent divendres al Racing de Santander a l'Estadi Nacional a les 20.30 hores.