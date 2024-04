El filial del VPC es queda sense el premi del títol

detail.info.publicated Redacció Encamp detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El sènior B del VPC Andorra va perdre la final de Segona Catalana a Prada de Moles per 5 a 24 davant un més experimentat Hospitalet B. L’equip riberenc es va mostrar superior als tricolors, molt sòlid en defensa, i ja va marxar al descans amb un 0 a 19 a favor que definia el millor joc exposar del quadre català. A la represa va seguir la mateixa tònica, amb l’Hospi anotant-se un nou assaig per posar el 0 a 24, que Pol Roig es va encarregar de maquillar per al VPC B amb un assaig a falta de 12 minuts i per posar el marcador definitiu.

El tècnic tricolor, Paul Alieu, va treure el vessant positiu de l’experiència i va assenyalar que “ha estat una llàstima, però estic content del que s’ha aconseguit. Ara hem de treballar més per repetir la final la propera temporada i, aquesta vegada, guanyar-la. Una derrota sempre fa mal, però d’aquests partits sempre se n’aprèn”. La temporada del sènior B ha estat força positiva, amb el segon lloc a la lliga regular i sumant quatre victòries en sis partits. Un d’aquests triomfs, curiosament, va ser contra un Hospitalet que va acabar en quarta posició la lligueta inicial, ocupant la darrera plaça per disputar les semifinals.