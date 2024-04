Tony Cachafeiro estrena el Campionat d’Espanya a Campillos

Tony Cachafeiro torna aquest cap de setmana al circuit de Campillos (Màlaga), on el 7 d’abril passat va aconseguir la victòria al Campionat Andalús. Serà la seva estrena al Campionat d’Espanya de Karting (CEK) 2024, una cita molt especial per al jove pilot andorrà, ja que afronta la darrera temporada a la categoria Mini abans de fer el salt a Júnior amb l’objectiu de lluitar pels primers llocs. L’inici d’any ha estat fantàstic per a Cachafeiro: ja ha aconseguit tres victòries, tant en l’àmbit espanyol –Campionat andalús i valencià– com internacional, l’Hivern Karting.

L’andorrà veu afronta amb il·lusió una primera cita del CEK en un circuit en què, a més d’imposar-s’hi fa dues setmanes, ha acumulat bones sensacions als tests previs. El campionat té quatre rondes: Campillos (Màlaga), Motorland Aragó (Terol), Zuera (Saragossa) i Xiva (València).