Salvació virtual si es guanya a la pista del Manresa

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ja albira a l’horitzó el final de la temporada i la més que probable permanència a la Lliga ACB. No és qüestió de fer volar coloms, però a cinc partits de cloure la lliga regular, l’equip tricolor es troba amb 10 victòries, i amb tres per sobre de l’equip que marca el descens, el Monbús Obradoiro, que n’acumula set. Així, el grup de Natxo Lezkano afronta el repte d’aquesta tarda al Nou Congost (18.00 h) davant el BAXI Manresa amb la certesa que un triomf significaria la més que virtual garantia de continuar jugant la temporada vinent a la Lliga Endesa.

El de Manresa serà el segon desplaçament consecutiu del MoraBanc, acabant de pair la darrera derrota al Gran Canària Arena, tot i el bon feeling que l’equip va deixar com a pòsit a un partit que van tenir a tocar. I van acaronar el triomf fins al darrer alè, amb algunes accions –un cop més– bastant rigoroses. En aquest sentit, el tècnic tricolor, Natxo Lezkano, no es va mossegar la llengua i va comentar que “si la darrera falta [de Happ en atac] els àrbitres no la van veure, és un problema i, si la van veure, el problema és més greu. Són factors que no podem controlar i hem d’intentar que ens influeixi el mínim possible”. L’entrenador del MoraBanc va afegir, resignat, que “si portem 29 partits, hem rebut 29, 28 o 27 mals arbitratges. És així i no hi podem fer res. Tot això se’ns escapa”.

Més enllà dels àrbitres, Lezkano va destacar que “hem recuperat l’estat de forma que teníem abans de l’aturada. Estem fent les coses bé i hem de continuar amb aquesta mentalitat”. Sobre el BAXI Manresa, que té en joc un bitllet per disputar els play-off, el tècnic tricolor va dir que “és l’equip que més m’agrada de la lliga i són molt difícils de frenar perquè juguen a molta velocitat, fan cistelles molt de pressa i treuen profit de qualsevol situació. Haurem d’estar molt concentrats, intentar aturar les seves transicions i el seu rebot ofensiu, tenir poques pèrdues, un gran nivell de joc i cometre les mínimes errades possibles”. Per a Lezkano “hi ha equips que es poden permetre el luxe de tenir un mal dia i compensar-ho amb físic i talent, però nosaltres, no. Ens caldrà fer un partit gairebé perfecte per poder guanyar”. El MoraBanc podria recuperar Felipe dos Anjos, molt recuperat de l’esquinç de turmell que va patir fa unes setmanes.

Per part seva, l’entrenador del BAXI Manresa, Pedro Martínez, va dir que el MoraBanc Andorra “és un equip que està molt bé i m’agrada molt com juga, crec que ha tingut mala sort en algun partit, sobretot a fora”.