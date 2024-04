El MoraBanc segella tres quarts de permanència a Manresa (90-97)

El MoraBanc Andorra ha sumat l'11a victòria del curs després d'imposar-se al Baxi Manresa per 90-97 en un partit en què els tricolors han mantingut un nivell ofensiu altíssim al llarg del duel, però on la bona defensa a la segona meitat ha permès els homes de Natxo Lezkano segellar un triomf que dona una permanència virtual pels tricolors a falta que es disputin els quatre últims partits del curs.

Els tricolors han arrencat bé, sense deixar córrer als locals (un dels seus principals perills), i amb bons percentatges en el tir. A poc a poc el Manresa s'ha anat endollant també en un primer quart d'espectacle a totes dues bandes que ha acabat 30-28. Això era perillós pel MoraBanc, i és que si concedia tant, quan no entressin els tirs patiria, i això és el que ha passat al segon període, amb un 10-0 de sortida d'un Manresa que s'ha posat les piles en defensa i que ha impedit que els tricolors ataquessin bé (40-30). Lezkano ha aturat el partit i ha semblat fer reaccionar els seus, però ha estat un miratge, perquè un parell de pilotes perdudes han portat un 8-0 de parcial per posar el +15 de màxima diferència (48-33). Els tricolors sí que s'han posat llavors les piles guiats per un espectacular Harding (19 punts al descans), per respondre amb un 1-12 de parcial i deixar la diferència en els quatre punts, la mateixa amb què s'ha arribat al descans (53-49.

A la represa, un 0-5 ha situat el MoraBanc per davant per primer cop des del primer quart (53-54), amb uns tricolors molt més endollats en defensa i impossibilitant que gairebé cap atac del Manresa acabés en cistella, i aprofitant també l'entrada en partit de Maric per agafar sis punts de marge, i pujar la màxima fins als nou punts (60-69) en un tercer quart que ha acabat amb el 62-73. Però els tricolors no tenen ganes de patir en aquests partits que resten i tot i l'empenta del Congost i del Baxi Manresa, no només no s'han deixat intimidar, sinó que han seguit a la seva amb uns grans Harding, Montero i Maric. O això semblava, perquè una embranzida final dels locals, i alguna decisió arbitral com a mínim, de nou, discutible, ha tornat a posar emoció al partit. Però el MoraBanc no s'ha deixat sorprendre, i ha acabat sumant l'11a victòria del curs davant del centenar d'aficionats desplaçats des del país per 90-97.

La mala notícia de la jornada ha estat la lesió de Tyson Pérez al primer quart, que ha hagut de deixar el parquet i no ha pogut tornar a jugar.

Amb la permanència ja pràcticament garantida, només falta certificar-la matemàticament, i quina millor manera de fer-ho que diumenge vinent contra el Barça al Poliesportiu.