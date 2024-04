Gerard Piqué serà diumenge a la llotja del camp de l’Espanyol

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una de les incògnites en els dies previs al partit entre l’Espanyol i l’FC Andorra de demà, la presència o no de Gerard Piqué a la llotja de l’Stage Front Stadium en condició de màxim accionista del club tricolor, sembla que ha quedat resolta. El president de Kosmos i excentral del Barça està inclòs en la llista de convidats que l’Andorra va enviar a l’Espanyol i, per tant, la voluntat de Piqué per presenciar el partit en directe és absoluta.

Ara bé, la màxima representació de la cúpula tricolor serà el president, Ferran Vilaseca, que seurà a la llotja al costat del CEO del club blanc-i-blau, Mao Ye, mentre que la ubicació destinada a Piqué està encara per assignar. L’Espanyol estudia, per raons de seguretat i per evitar posar el focus en qüestions extraesportives, que el màxim accionista tricolor pugui gaudir del partit en una altra part de la zona noble o, fins i tot, ser reubicat en una cabina aïllada. Manolo González, entrenador de l’Espanyol, no va entrar ahir en cap polèmica en ser preguntat per la possibilitat que Gerard Piqué sigui present a Cornellà-el Prat i va explicar que “no penso ni valorar-ho. És un president d’un club com ho era Ronaldo quan va venir amb el Valladolid. No hem d’entrar-hi més”. Piqué ja va presenciar a la llotja de l’Estadi Nacional el partit de la primera volta entre l’Andorra i l’Espanyol i no seria el primer cop que, com a propietari del club tricolor, visita el feu espanyolista, ja que va anar a la Ciutat Esportiva Dani Jarque per desitjar sort Eder Sarabia en el primer partit de l’extècnic, contra l’Espanyol B, fa més de tres anys.

D’altra banda, més de 400 seguidors animaran a l’FC Andorra a l’Stage Front Stadium. La importància del partit ha fet que el club organitzés un autocar ple d’aficionats i altres, fins a uns 350, es desplacin en vehicles particulars per fer costat a l’equip.