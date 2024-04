detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Xavi Folguera ha posat el punt final a la seva quarta etapa a la lliga belga i tornarà a Espanya per jugar a la Superlliga. El col·locador andorrà deixa el Lindemans Aalst, on ha estat quatre cops MVP, i torna al país veí a un equip que encara no s’ha anunciat en trobar-se en competició.