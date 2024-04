El Ranger’s destrona el rei

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Som un grup d’amics que es van ajuntar fa uns anys per jugar a futbol sala i amb el somni de guanyar una lliga. A mesura que ha passat el temps, el somni va passar a repte, de repte a creure’ns que es podia aconseguir i d’aquí a fer realitat el somni de ser campions”. El capità del Ranger’s, Marc Ferré, verbalitza el pensament de tots i cadascun dels jugadors i l’staff del nou campió.

“Tinc el telèfon que treu fum i l’explosió de felicitat que tenim és màxima” Aitor Garcia, Entrenador del Ranger’s

Ranger’s i Sideco Encamp van arribar a la darrera jornada del play-off pel títol de la Lliga Viatges Pantours amb la possibilitat de guanyar el campionat. Un Encamp amb jugadors com Fede Bessone, Saviola, el porter Aitor Rubio, Allan Nepomuceno o Troitiño afrontava al partit decisiu amb 42 punts, i l’aspirant a trencar la dinastia encampadana, el Ranger’s, amb 40. La victòria per 6 a 4 va atorgar el títol al Ranger’s –que, fins i tot, dominava l’enfrontament per 6 a 2 a falta de cinc minuts– i va provocar la fi d’una hegemonia de 14 anys del Sideco Encamp al campionat domèstic. “Des que tinc memòria la lliga només l’havia guanyat l’Encamp”, afegia Ferré, una dada que demostra la importància de la fita. Ara serà el Ranger’s l’equip andorrà present a la ronda preliminar de la Champions League, per primer cop a la història. “Està sent un dia molt especial”, apunta el tècnic del Ranger’s, Aitor Garcia. “Tinc el telèfon que treu fum i estem molt feliços del que hem fet. He cregut en els jugadors i ells en mi i, entre tots, hem pogut complir un somni”. García destaca que “molts equips en els darrers 15 anys han intentat destronar l’Encamp, de fet jo he perdut una lliga contra ells, i ara ho hem aconseguit nosaltres. L’explosió de felicitat és màxima i és, també, el resultat d’haver fet molt bé la feina”.