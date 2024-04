Madsen: “Hem de pensar només en nosaltres”

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra afronta a la pista del BAXI Manresa un dels darrers partits de la temporada a fora de casa. L’equip tricolor viatjarà amb la intenció de sumar una victòria que hauria de ser definitiva per lligar, un any més, la permanència a la Lliga ACB, ja que, amb tres triomfs per sobre del descens i a falta de cinc partits per disputar, guanyar al Nou Congost seria gairebé sinònim de garantia. L’aler pivot Alex Madsen va explicar als canals oficials del club que “cada partit és el més important i per a nosaltres és millor sumar victòries per no estar pendent del que facin els altres. Ens hem d’enfocar en el nostre equip i en nosaltres mateixos”. El jugador finlandès, que va arribar a finals de desembre al club, va reconèixer també que “estic gaudint d’Andorra i de l’equip, tot i que m’agradaria ajudar una mica més amb minuts a la pista. Treballo cada dia per poder aportar el meu granet de sorra”. Del Manresa, Madsen va comentar que “probablement és l’equip que juga més ràpid del campionat, tenen bons jugadors i corren molt. Són bons en el rebot ofensiu, molt agressius, i haurem d’estar ben preparats mentalment perquè Manresa no és una plaça fàcil per jugar-hi”. Felipe dos Anjos és dubte per al partit.