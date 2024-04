Andorra porta un equip de vuit nedadors al Berlin Swim Open 2024

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Natació (FAN) estarà representada per un equip de vuit nedadors –tres infantils, quatre júniors i un absolut sub-20– al Berlin Swim Open 2024, que es disputa des d’avui i fins diumenge. Una cita que es convertirà en la primera competició preparatòria com a conjunt del possible equip que participarà en els Jocs dels Petits Estats. La llista de convocats per a la competició està formada per Isabel Montoro, Didac Rayo, Aritz Moreno, Max Suarez, Clara Galí, Jan Font i els internacionals Tresa Vergés i Biel Cuen.

Alfonso Maltrana, director tècnic de la FAN, i Pablo Prieto, segon entrenador, actuaran com a tècnics responsables de l’equip. Malgrat l’entitat del campionat, el desplaçament no compta per al registre FAN d’internacionalitats. La participació andorrana com a equip en la competició alemanya està emmarcada en el pla d’acció preparatori per a Andorra 2025.