El VPC vol ser campió abans de l’ascens

Després d’una temporada en què ha dominat la competició amb mà de ferro, el VPC Andorra afronta el tram del curs amb l’al·licient de poder ser campió de Catalunya, abans de focalitzar-se en el gran objectiu, l’ascens a la Divisió d’Honor B espanyola, la segona categoria. Assegurada la plaça per lluitar al playoff d’ascens espanyol –que es disputarà al maig– per la condició de semifinalista, el VPC va assolir un lloc per a la final de la Divisió d’Honor Catalana en superar el Barça Blau a Prada de Moles. Un aperitiu de luxe previ a jugar-se les garrofes davant els representants valencians, aragonesos i balears per un lloc a l’elit del rugbi espanyol.

“Volem repetir el títol de campions aconseguit l’any passat i també ens mereixem pujar” Gerard Giménez, President del VPC

“La final contra el Gòtics, de fàcil, no en tindrà res. Tenim els peus a terra” Dani Raya, Entrenador del VPC

Abans espera el Gòtics, aquest diumenge a la Foixarda, com a escull per posar la cirereta al campionat català: “Som conscients i tenim els peus a terra: la final no està guanyada ni de bon tros i s’ha de treballar molt. Hem estat invictes tot el 2024 i això es fruit del treball”, exposa el tècnic, Dani Raya. El president del club, Gerard Giménez, intervé i comenta que “el Gòtics ha estat l’únic equip que ens ha guanyat, ho van fer a la prèvia, i haurem d’anar amb molt de compte. Volem ser campions i repetir el títol que vam aconseguir la temporada passada”. El capità tricolor, Fede Aguiar assegura que “el vestidor té una il·lusió enorme de poder guanyar la lliga. Primer, el Gòtics, que sabem que serà un partit llarg i hi haurem de fer les coses molt bé, i després ja posarem el focus en el gran objectiu, que ha de ser pujar de categoria”. Giménez, el president, recorda que “ara, amb tot en regla i amb els jugadors andorrans equiparats amb els espanyols, ja podem aspirar a l’ascens al camp; després de la decepció de l’any passat, ens mereixem el títol i jugar a la Divisió d’Honor B”.

“El vestidor té una il·lusió enorme per poder guanyar la lliga. Ja pensarem en l’ascens” Fede Aguiar, Capità del VPC