L'Andorra té al davant set partits que són finals

Ja fa moltes jornades que l’FC Andorra i els seus rivals per la supervivència a la Segona Divisió fan treure fum a la calculadora. Quan falten només de set jornades per acabar de campionat, fins a 10 equips –separats per nou punts– es troben amb l’aigua al coll –alguns més que d’altres- per evitar una de les quatre places que aboquen al pou de la Primera RFEF. L’equip tricolor, després de la derrota davant l’Eibar i el triomf de l’Alcorcón contra el Vila-real B, es troba amb 35 punts, a tres de la permanència que marca el Mirandés, amb un calendari, si més no, amb més ombres que llums. Set finals a davant per l’equip de Ferran Costa i l’objectiu de sumar, aproximadament, 13 o 14 punts de 21 per cridar la salvació. Molt complicat, moltíssim, però, sobre el paper, perfectament assumible.

La clau passa, sens dubte, per sumar tot el que queda a l’Estadi Nacional i, fins i tot, depenent de la multitud de combinacions de resultats que es poden produir, 47 punts podrien ser suficients. Ara bé, la situació és certament complicada, perquè el marge d’error és ja mínim i els quatre rivals que han de visitar Andorra –Racing de Santander, Albacete, Burgos i Racing Ferrol– no tenen el futur resolt. Els manxecs són rival directe per la permanència i els altres tres lluiten una plaça pel play-off d’ascens a Primera Divisió. Els tres desplaçaments per l’equip tricolor són de campanetes, els dos asturians –Sporting i Oviedo– i el més imminent, diumenge al camp de l’Espanyol. Tres compromisos amb molt més a guanyar que a perdre. La resta d’equips implicats en el descens –Osca i Saragossa amb 42 punts, Eldenc, Alcorcón, Cartagena, Mirandés, Amorebieta, Albacete i Vila-real B– tenen més enfrontaments directes entre ells, un aspecte que, si l’FC Andorra fa la feina, li pot jugar a favor. Eldenc ha de jugar contra Albacete i Alcorcón, l’Alcor contra l’Eldenc i el Cartagena, el Cartagena davant Osca i Alcorcón, el Mirandés ha d’enfrontar-se a l’Albacete, l’Amorebieta a Vila-real B i Mirandés, l’Albacete –que té més partits davant rivals directes– a Eldenc, FC Andorra, Vila-real B i Mirandés i, finalment, el filial groguet, cuer i on milita el porter internacional Iker Álvarez de Eulate, ha de jugar contra Amorebieta i Albacete.

EL ‘GOAL AVERAGE’

La combinació de resultats podria, perfectament, acabar amb empats a punts entre dos o més equips. L’Andorra té guanyat, de moment, el goal average particular només amb Alcorcón, a falta de resoldre-ho contra l’Albacete, i perdut amb Saragossa, Osca i Amorebieta. Amb Vila-real B, Mirandés, Eldenc i Cartagena el goal average està igualat. En cas d’empat entre més de dos equips, aquí entrarien en joc els punts que cada un dels conjunts empatats han sumat entre ells, és a dir com una lligueta particular.

POMBO DEIXA CLAR QUE "CAL TIRAR-HO ENDAVANT ENTRE TOTS" La plantilla de l’FC Andorra vol oblidar la derrota contra l’Eibar i ja se centra en el majúscul repte de guanyar a Cornellà-El Prat davant l’Espanyol, en un dels partits més especials de la temporada. El vestidor tricolor és conscient de la importància que tindria conquerir l’Stage-Front Stadium i Jorge Pombo va explicar ahir que “la derrota contra l’Eibar va ser un cop, però ja és passat i anirem al camp de l’Espanyol a guanyar els tres punts. Sabem que les 10 darreres jornades acostumen a ser les més importants, fins ara ho fèiem bé i el de diumenge és un escenari molt bonic on aconseguir una victòria. Anirem a full i sabem què hem de fer”. A més, Pombo va deixar clar que “això ho hem de tirar endavant entre tots” i, havent passat per altres equips en situacions compromeses, el mitjapunta va dir que “si som capaços de fer el que l’entrenador ens proposa, els resultats sortiran”. Pel que fa al canvi de registre de l’equip amb Ferran Costa, va explicar que “això és el futbol de Segona Divisió, partits d’anada i tornada amb molt de ritme, no hi ha moments de tranquil·litat”. En aquest, sentit Pombo va subratllar que “hem de patir, de vegades hem de ficar el cul a darrera i passar junts els mals moments”.

