Andorra-Santiago en bici

Per segona vegada consecutiva, el gestor de Viatges Emocions i monitor esportiu, Toni Domínguez, impulsa el repte d’anar en bicicleta des d’Andorra la Vella fins a Santiago de Compostel·la. Nou etapes, 1.260 quilòmetres, 14 ciclistes i un esperit aventurer i de diversió que promet emocions fortes des del 13 de juliol, dia de sortida, i fins al dia 21, que els participants tornaran cap al país. Normalment, la ruta esdevé en un projecte solidari –l’any passat tota la recaptació es va destinar a Asdent, per investigar la malaltia de Dent–, però enguany serà una cita esportiva, simplement un projecte de superació, ja que no s’ha trobat associació beneficiària.

“No és una carrera competitiva, no hi ha premis ni res de semblant i és, simplement, un repte esportiu i personal”, comenta Domínguez, que, a banda de l’any passat, ja va fer el 2006 la mateixa ruta i va cobrir els quilòmetres des d’Andorra i fins a Santiago de Compostel·la a sobre de la bicicleta. “Després de molts anys sense fer-ho, per diferents motius, i un cop es va fer l’any passat i repetirem enguany, m’agradaria donar continuïtat a aquesta cita i fer-ho cada any” afegeix l’impulsor. De les nou etapes, el gerent i monitor destaca que “hem canviat el recorregut de la tercera etapa, entre Osca i el Castillo de Javier, l’hem fet més atractiu” i subratlla que “l’etapa més llarga serà, òbviament, la sisena, que va des de Burgos a Lleó i són gairebé 200 quilòmetres”. De moment, l’aventura compta amb 10 ciclistes confirmats i es tancarà la participació amb 14 inscrits: “És la millor xifra per organització i logística” diu Domínguez, que recorda que “l’any passat, al final, ho vam ampliar a 17 corredors”. Evidentment, els 14 ciclistes es repartiran en tres o quatre grupets, depenent del nivell, i estaran acompanyats per un xofer, que conduirà una furgoneta que els acompanyarà per si es necessita assistència i per transportar el material. “La idea és sortir a pedalar a les 8 del matí, que no picarà tant el sol, acabar cap al migdia i poder gaudir de la resta del dia”, clou Domínguez.