Victòries de Laia i Nico Taulats a la primera prova de la Copa d’Espanya

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els germans Taulats, Laia i Nicolau, es van endur la victòria en la primera prova de la Copa d’Espanya de bloc, celebrada al Bosque de Acero, Cuenca. A la categoria sub-18, amb un total de 36 participants, Laia Taulats va aconseguir passar a la final gràcies a la seva sisena posició i, en la final, va brillar de nou i va aconseguir el primer calaix al podi. A més, en categoria absoluta, l’esportista de la FAM va signar una magnífica actuació, tot i tenir com a objectiu el de continuar familiaritzant-se amb la categoria i amb el més alt nivell de competició. Finalment no va poder passar de les classificatòries i va quedar en la 12a posició. En la categoria sub-14, Nicolau Taulats va ser el gran dominador i va accedir a la final gràcies a la primera posició de la classificatòria i, en acabar, va aconseguir la seva indiscutible primera posició al podi. També hi va participar Maissane Poulain –sub-16–, que no va poder passar i va acabar en 43è lloc.