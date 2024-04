Marc Font, Iker Valerio i Rubén Alves aconsegueixen el triomf a Beixalís

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Marc Font, a la categoria Pro, Iker Valerio a Expert i Ruben Alves a la de 85 cc van aconseguir el triomf a la segona prova del Campionat d’Andorra d’enducròs que es va disputar al circuit de Beixalís. En una jornada de calor sufocant, una quinzena de participants es van donar cita en el traçat provisional massanenc, on el protagonisme el va tenir la calor i la pols, que van incrementar la dificultat. A la categoria Pro, Marc Font va deixar clar que aspira a sumar un nou títol nacional, i la segona prova li va servir per fer test de cara als compromisos internacionals més propers. A la categoria Expert, Iker Valerio va dominar les dues mànegues de la prova, i als 85 cc Ruben Alves va aconseguir la victòria en l’única mànega que va disputar la categoria per davant de Júlia Amor. La tercera cita del campionat nacional tindrà lloc, també a Beixalís, el 5 de maig vinent.