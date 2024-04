Jean Montero, nominat a ‘millor jove’ de la Lliga ACB

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El combo del MoraBanc Andorra, Jean Montero, és un dels aspirants a guanyar el premi al millor jove de la Lliga Endesa. Mentre els equips es troben immersos en la lluita per assolir els llocs de play-off i per definir les dues places de descens, l’ACB també es troba en el tram final per escollir els premis individuals. De fet, Montero aspira a repetir guardó –la temporada passada ho va aconseguir– i entrar en la galeria d’escollits que tenen dos premis ACB al millor jove: Alocén i Luka Doncic.

A banda del jugador del MoraBanc, Juan Fernández, del Rio Breogan; Thijs De Ridder, del Bilbao Basket; l’ala pivot del BAXI Manresa Marcis Steinbergs i altres com Ousmane Ndiaye, Musa Sagniam, Michael Ruzic o Yannick Kraag, del Joventut de Badalona, també aspiren a completar el quintet ideal.