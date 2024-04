Íria Medina recull el premi de la FIS per la seva trajectòria acadèmica i esportiva

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Iria Medina ha estat guardonada amb el 27è Premi Internacional Matteo Baumgarten que compta amb el suport de la Federació Internacional d’Esquí (FIS). El guardó és una prova del "bon funcionament de l'esquí i l'estudi" i que es lliura en una prestigiosa cerimònia de premis que habitualment se celebra a Bormio (Itàlia), segons ha informat la Federació Andorrana d'Esquí (FAE). L’andorrana està cursant la carrera de Fisioteràpia a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona i va recollir el premi el passat 7 d'abril celebrant la motivació de "seguir treballant i demostrar que poc a poc l’esforç que hi estàs posant, tant a l’esquí com als estudis, té una recompensa", segons va valorar. Altres esquiadors han obtingut el reconeixement, com ara, l'italiana Martina Vozza, la finlandesa Tanja Poutiainen o l'austríaca Bernadette Schild.