Els petits ‘isards’, amb tota la il·lusió a Mònaco

La selecció andorrana sub-12 participarà en la 12a edició del Torneig de Sainte Dévote, a Mònaco, que tindrà lloc aquest dissabte a l’Estadi Louis-II i que tindrà, per quarta vegada, representació andorrana. Aquest torneig internacional de rugbi de set de jugadors més joves de 12 anys comptarà amb la participació de 24 equips de 20 països diferents i Andorra es trobarà al mateix grup que França, Anglaterra i els Països Baixos.

“Una experiència enriquidora per a ells. El més dur és fer la selecció, perquè tots mereixen anar-hi” Bea Morales, Entrenadora sub-12

El tècnic dels petits isards, Ernesto Pérez, va explicar que “el nivell del torneig és bastant alt, però també hi ha altres països que no tenen el rugbi tan desenvolupat. Crec que acabarem per mitja taula”, mentre que l’entrenadora, Bea Morales, va comentar que “serà una experiència molt enriquidora per a ells. La part més dura ha estat fer la selecció perquè tots es mereixien anar-hi”. Pel que fa al grup, Morales va dir que és “engrescador i serà tot un repte. Ja l’any passat vam jugar contra Sud-àfrica”. L’equip comptarà amb una jugadora, Aina Gaset, que va explicar que “estic molt contenta i ser l’única noia no em fa res, ja que porto tota la temporada jugant amb nois. Hi ha dues jugadores més que, malauradament, s’han quedat fora de la llista”.