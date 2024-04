Diego Alende ha de dir adeu a la temporada

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Diego Alende no podrà jugar cap dels set partits que resten per acabar la temporada. L’FC Andorra ha comunicat que el central gallec, després de les proves realitzades, pateix una lesió de grau 2 de la sindesmosi del turmell dret i estarà al voltant de vuit setmanes de baixa. Per tant, Alende ha de dir adeu a la temporada després de la revinclada que va patir al turmell en el partit contra l’Eibar quan, rondant la mitja hora de partit, va fer una rematada de cap tova que va acabar a les mans del porter, Luca Zidane. José Marsà, que va ser el seu substitut en l’enfrontament, o Adrià Vilanova són dues de les opcions que té el tècnic, Ferran Costa, per suplir Alende de cara al partit de diumenge contra l’Espanyol. Un partit, el que ha de disputar l’FC Andorra a l’Stage Front Stadium davant el conjunt espanyolista, en què es donaran cita prop d’un centenar d’aficionats per donar escalf als andorrans. El club ha organitzat un autocar que ja té les places pràcticament exhaurides i, a més, molts altres aficionats tricolors presenciaran el partit en directe viatjant en vehicles particulars. En un moment cabdal de la temporada, a falta de només set partits i amb l’Andorra en llocs de descens, l’afició no ha volgut deixar sol el grup de Ferran Costa en un partit tan important.